Vali Yazıcı Bigadiç’te kamu yatırımlarını inceledi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bigadiç ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi. Vali Ersin Yazıcı, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği Bigadiç'te 12 derslikli Işıklar Ortaokulu, Kızılay tarafından yaptırılan Işıklar Anaokulu, 12 derslikli Bigadiç Özel Eğitim Uygulama Okulu ve 18 derslikli Bigadiç İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Kendisine eşlik eden kurum ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Yazıcı, devam eden çalışmaları inceledi, inşaatların son durumunu yerinde gördü. Kamu yatırımlarını yerinde gördüklerini ve ilçelerde güzel hizmetler yapıldığını dile getiren Vali Yazıcı, Bigadiç ilçesinde yapılan yeni eğitim kurumları ile eksikliklerin önemli ölçüde giderileceğini kaydetti.

Yatırımları tamamlamak temel hedefimiz

Denetlediği kamu yatırımları inşaatlarında gördüğü eksikliklerin giderilmesi için daire amirleri ile yüklenici firma yetkililerine talimat veren Vali Yazıcı, "Eğitim altyapısını güçlendirmek, yatırımlarımızı tamamlamak temel hedefimizdir. Hepimizin hedefi vatandaşlarımıza hizmet etmek ve onların yaşam kalitesini yükseltmektir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin daha çağdaş eğitim kurumlarında eğitim görmelerini sağlama adına ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bütün bu yatırımlarla altyapımızı güçlendiriyoruz" dedi.

Balıkesir'in son yıllarda farklı sektörlerde çok önemli kamu yatırımlarına ev sahipliği yaptığını belirten Vali Yazıcı, "İlin Valisi olarak yapımı devam eden tesislerimizin şantiyelerini sık sık ziyaret ediyor, gecikmeye meydan vermeden bir an önce bitirilmesini arzu ediyorum" dedi.

Vali Yazıcı'nın incelemelerinde Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Bigadiç Kaymakam V. Mehmet Ali Uzun, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'da hazır bulundu.

Kaynak: İHA