Vali Yazıcı, Esnaf odalarının başkanları ile buluştu

Kenti birlikte yönetme adına Vali Ersin Yazıcı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası ev sahipliğinde bir esnaf lokantasında düzenlenen yemekli toplantıda Esnaf Odaları Başkanları ile bir araya geldi. Esnafın her zaman yanında olduğunu ve esnafa verdiği desteğin devam edeceğini söyleyen Vali Yazıcı, sorunların bir bir çözülmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Vali Yazıcı, "Gün birlik ve dirlik zamanıdır"

Vali Yazıcı her zaman için birlik, beraberlik içerisinde sorunların üstesinden geleceklerine dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşları ile sürekli koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Vali Yazıcı, "Esnaflarımızın ve halkımızın sorunlarının çözümü için sürekli bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Çözüme kavuşması noktasında da elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara karşı verilecek olan en güzel cevap birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Siz umutlu olursanız bilin ki Türkiye de umutlu olur. Türkiye güçlü bir ülke, biz de üzerimize düşeni yapacağız. Kimse Türkiye'nin gücünü Türk Milleti'nin azmini hafife almasın. Kendi içimizde farklı düşünceler olabilir ancak dış güçler karşısında bu halk her zaman kenetlenmiştir. Gün birlik ve dirlik zamanıdır. Yenilikleri takip ederek, Balıkesir'i hep birlikte daha güzele, daha iyiye hazırlayacağız. Balıkesir bizim için çok değerli. Bu şehirde herkesin sesine kulak veriyoruz. Her geçen yıl değişik alanlarda markalaşan Balıkesir, herkese kapısını açacak. Şehre, gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız" dedi.

Vali Yazıcı, "Bizim yönetim anlayışımızda birlikte yönetme ilkesi var"

Devletin en önemli görevinin vatandaşın ihtiyaçlarını, sorunlarını zamanında ve süratle gidermek olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir'imizi daha güzel yerlere getirmek için çalışacağız. Esnaf bir memleketin istihdam ve üretim kaynağı. Esnafımızın, ülkemiz ekonomisi açısından üstlendikleri görev elbette ki çok önemli. Bizim yönetim anlayışımızda birlikte yönetme ilkesi vardır. Bunun gereğini yerine getiriyoruz. Esnafın talep ve beklentilerini dinlemek, varsa sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunmak üzere önümüzdeki süreçte de çeşitli bölgelerde esnaf ziyaretlerimizi sıkça gerçekleştireceğiz. Esnaflarımız bizlerin her şeyi ve şehrimiz onlarla güzel" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Valiliğinin mesleki oda ve dernekler ile her zaman dayanışma ve işbirliği içerisinde olduğunu bunun da şehre hizmet olarak yansıdığını sözlerine ekledi.

Baydan, "Milletimiz için elimizden geleni yapacağız"

Balıkesir Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Ayhan Baydan ise yaptığı konuşmada; "Şahsım ve esnaf odaları başkanları olarak Valimiz Ersin Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Biz esnaf ve sanatkar camiası olarak ülkemiz, memleketimiz, milletimiz için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA