Vali Yazıcı'dan Balya Akbaş Etnografya Müzesine ziyaret

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk köy okulu unvanına sahip Balya Akbaş Etnografya Müzesini ziyaret etti.

Müze yetkilisi Nurcan Akyol'dan sergilenen eserler hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, daha sonra yaptığı konuşmada, sergilenen eserlerin etkileyici ve genç nesillere ışık tutucu nitelikte olduğunu ifade etti.

Müzeden çok etkilendiğini belirten Yazıcı, ülkenin yakın tarihini sergilemenin çaba ve emek istediğine dikkati çekerek, müzelerin toplum belleğine katkı koyduğunu kaydetti.



Balıkesir'deki en heyecan verici ve mutlu anlarından birini yaşadığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Burası Cumhuriyet tarihimizin ilk köy ilkokulu. Eğitim hayatına ilişkin manevi değeri çok yüksek eserleri belgeleri görme fırsatı buldum. Burada çok maddi değeri olmasa da bizim için manevi değeri yüksek olan tarihi eşyalar ve eserler var. Balıkesir için bulunmaz bir eserdir. Müzenin Balıkesir'imize kazandırılmasında emeği geçenleri kutlar, başarılar dilerim. Bu tür yerleri topluma kazandırmak, yaşatmak ve motive etmek biz yöneticilerin görevi. Bu eserlerin sergilenmesi ve gelecek nesillerimize tarihimizi ve kültürümüzün aktarılması açısından son derece önemli. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızı müzemizi görmeye davet ediyorum."

Yazıcı ziyaretin sonunda müze anı defterini imzaladı.





Kaynak: AA