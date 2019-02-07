Vali Yerlikaya: 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını açıkladı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını açıkladı.
Vali Yerlikaya, "Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibariyle maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10'a ulaştı" dedi.
Vali Ali Yerlikaya, enkazdan kurtarılan 13 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
DHA
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