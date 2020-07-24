Vali Yerlikaya açıkladı: Ayasofya'ya girişler durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Cami çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının olduğunu, salgın nedeniyle bu alanlara girişlerin de durdurulduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."

Değerli Misafirlerimiz,#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.



?Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.



?Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.



?Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Vatandaşlar 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ediyor. Günün ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek, cuma namazı kılmak için beklemeye başladı.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazına saatler kaldı.