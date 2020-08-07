Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı
İstanbul Vali Ali Yerlikaya, askere gidecek gençlerle ilgili yaptığı açıklamada Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacağını duyurdu.
İstanbul Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı duyuruda il genelinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlamalarının yapılmayacağını açıkladı.
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07 Ağustos 2020 Cuma 12:49
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