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  3. Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

İstanbul Vali Ali Yerlikaya, askere gidecek gençlerle ilgili yaptığı açıklamada Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacağını duyurdu.

İstanbul Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı duyuruda il genelinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlamalarının yapılmayacağını açıkladı.

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07 Ağustos 2020 Cuma 12:49
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