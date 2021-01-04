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  3. Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da yılbaşı gecesi binlerce kişiye ceza

Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da yılbaşı gecesi binlerce kişiye ceza

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin 8 bin 231 kişiye cezai işlem uyguladığını açıkladı.

Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da yılbaşı gecesi binlerce kişiye ceza

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağında jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında, jandarma; 1072 kişi, 3 işletmeye idari, 977 araca cezai işlem, polis; 7 bin 134 kişi, 19 işletmeye idari, 3 bin 7 araca cezai işlem, sahil güvenlik ise 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladı. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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