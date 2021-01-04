Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da yılbaşı gecesi binlerce kişiye ceza
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin 8 bin 231 kişiye cezai işlem uyguladığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağında jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında, jandarma; 1072 kişi, 3 işletmeye idari, 977 araca cezai işlem, polis; 7 bin 134 kişi, 19 işletmeye idari, 3 bin 7 araca cezai işlem, sahil güvenlik ise 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladı. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim."
Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 4, 2021
Jandarma:
1.072 kişi, 3 işletmeye idari,
977 araca cezai işlem,
Polis:
7.134 kişi,19 işletmeye idari,
3.007 araca cezai işlem,
Sahil Güvenlik:
7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladı.
Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim.????