Vali Yerlikaya: Bugüne dek 1.380.790 vaka ve 2.383.790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da filyasyon ve salgın denetimlerimizle ilgili 20. toplantımızı gerçekleştirdik.
1.338 filyasyon ekibimiz 1.028 araçla hizmet veriyor.
Bugüne dek 1.380.790 vaka ve 2.383.790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı.
Filyasyon ekiplerimize teşekkür ediyorum."