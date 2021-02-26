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  3. Vali Yerlikaya: Bugüne dek 1.380.790 vaka ve 2.383.790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı

Vali Yerlikaya: Bugüne dek 1.380.790 vaka ve 2.383.790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya: Bugüne dek 1.380.790 vaka ve 2.383.790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da filyasyon ve salgın denetimlerimizle ilgili 20. toplantımızı gerçekleştirdik.

1.338 filyasyon ekibimiz 1.028 araçla hizmet veriyor.

Bugüne dek 1.380.790 vaka ve 2.383.790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı.

Filyasyon ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Vali Yerlikaya: Bugüne dek 1.380.790 vaka ve 2.383.790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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