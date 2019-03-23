Vali Yerlikaya: Gerek güvenlik gerekse trafikle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhur İttifakı'nın miting yapacağı Yenikapı Miting Alanı'nda incelemelerde bulundu. Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın evlerinden çıktıkları gibi tekrar evlerine rahat dönmeleriyle ilgili gerek güvenlik gerekse trafikle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mitingi organize şirket yetkililerinden bilgi alarak, çalışanlara kolaylıklar diledi. Vali Yerlikaya inceleme sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Yarın saat 14.00'de Yenikapı'daki alanda iki partinin mitingi var. Bununla ilgili emniyetimizin hazırladığı hem trafikle ilgili hem de güvenlik önlemleri ile ilgili yerinde gezme değerlendirme fırsatı bulduk. Emniyetimiz hem burada yapılacak olan mitingle ilgili hem de yarın hemen hemen aynı vakitlerde nevruzla ilgili bir gösteri var. Bakırköy Pazar alanında kutlanacak olan Nevruz Bayramı ve Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi" programları nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü son hazırlıklarını tamladı" dedi.

"14 BİN 433 POLİSİMİZ GÖREV ALACAK"

Yerlikaya, "İl Emniyet Müdürlüğümüz 14 bin 433 tane polisimize görev verdi. Bu çok büyük bir sayı. Aynı zamanda Yenikapı'da Sahil Güvenlik 1 firkateyn, 3 güvenlik botu, Kıyı Emniyeti'nden sahil güvenlik botu, deniz tarafının güvenliği ile ilgili tedbirlerini aldı. Yarın her iki mekanda yapılacak olan programa vatandaşlarımızım gelip gitmesiyle ilgili bazı yolların trafiğe kapatılması bazı alternatif yolların da trafiğe açılması çalışması var. Biz hazırız. Temennimiz, huzur ortamında vatandaşlarımızın evlerinden çıktıkları gibi tekrar evlerine rahat dönmeleriyle ilgili gerek güvenlik gerekse trafikle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.

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DHA