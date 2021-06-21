Vali Yerlikaya güzel haberi duyurdu: İstanbul nüfusunun yüzde 51'i aşılandı! Kitlesel bağışıklığa koşar adım... Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını duyurarak aşılama oranının yüzde 51'e ulaştığını duyurdu.

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Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını duyurarak aşılama oranının yüzde 51'e ulaştığını duyurdu. #İstanbul’umuzda #aşı seferberliğimiz sürüyor.



20 Haziran itibariyle,



1. doz: 5.235.899✅

2. doz: 2.354.711✅✅



Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı.



? 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006.



%51’e ulaştık???#RandevunuAlAşınıOl pic.twitter.com/ETuhwEaLMt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 21, 2021 AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü