Vali Yerlikaya güzel haberi duyurdu: İstanbul nüfusunun yüzde 51'i aşılandı! Kitlesel bağışıklığa koşar adım...
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını duyurarak aşılama oranının yüzde 51'e ulaştığını duyurdu.
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını duyurarak aşılama oranının yüzde 51'e ulaştığını duyurdu.
#İstanbul’umuzda #aşı seferberliğimiz sürüyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 21, 2021
20 Haziran itibariyle,
1. doz: 5.235.899✅
2. doz: 2.354.711✅✅
Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı.
? 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006.
%51’e ulaştık???#RandevunuAlAşınıOl pic.twitter.com/ETuhwEaLMt
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