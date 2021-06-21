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Vali Yerlikaya güzel haberi duyurdu: İstanbul nüfusunun yüzde 51'i aşılandı! Kitlesel bağışıklığa koşar adım...

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını duyurarak aşılama oranının yüzde 51'e ulaştığını duyurdu.

Vali Yerlikaya güzel haberi duyurdu: İstanbul nüfusunun yüzde 51'i aşılandı! Kitlesel bağışıklığa koşar adım...

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını duyurarak aşılama oranının yüzde 51'e ulaştığını duyurdu.

 

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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