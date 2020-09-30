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  3. Vali Yerlikaya, İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısında

Vali Yerlikaya, İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısında

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplanarak durum değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yerlikaya, İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısında

İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısında, salgınla mücadele kapsamında yürütülen filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları değerlendirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, ilçe kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba, İlçe Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner katıldı.

Vali Yerlikaya, İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu toplantısında

İstanbul'da pandemiyle mücadele kapsamında yürütülen izolasyon ve filyasyon çalışmalarının ele alındığı toplantıda Vali Yerlikaya, ilçelerdeki çalışmalara dair kaymakamlardan ve ilçe sağlık müdürlerinden bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, toplantıda yaptığı değerlendirmede İstanbul'da salgın mücadelesindeki çalışmalara destek veren ve çalışmaların yürütülmesinde titizlik gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, sunumuyla bilgilendirme yaptı.

Berna Akkaya
Editör


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