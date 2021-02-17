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Vali Yerlikaya: İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir'' dedi.

Vali Yerlikaya: İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte eğitime 1 gün da ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak son dakika açıklamalarda bulundu. 

Yerlikaya, Valiliğin ''İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 
bu gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' açıklamalı haberini Twitter hesabından paylaşarak Kar ve buzlanma nedeniyle; İstanbul'da 18 Şubat günü okulların tatil edildiğini bildirdi.

Ali Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti;

''Sevgili İstanbullular,

❄️Kar ve buzlanma nedeniyle;

?Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir.

⚠️Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım.''

Vali Yerlikaya: İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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