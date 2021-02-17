Vali Yerlikaya: İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte eğitime 1 gün da ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak son dakika açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, Valiliğin ''İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

bu gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' açıklamalı haberini Twitter hesabından paylaşarak Kar ve buzlanma nedeniyle; İstanbul'da 18 Şubat günü okulların tatil edildiğini bildirdi.

Ali Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti;

''Sevgili İstanbullular,

❄️Kar ve buzlanma nedeniyle;

?Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir.

⚠️Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım.''