Vali Yerlikaya: Kovid-19 pozitif vaka sayısında yüzde 40 azalma yaşandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Yerlikaya, iletisinde, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 21, 2020
İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.
✅ Geçen hafta %40 oranında azaldı.
???
En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar
Tedbirlere uyararak #BirlikteBaşaracağız
?↔️? pic.twitter.com/11EoxuVh4A