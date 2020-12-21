Vali Yerlikaya: Kovid-19 pozitif vaka sayısında yüzde 40 azalma yaşandı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yerlikaya, iletisinde, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.