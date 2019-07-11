Vali Yerlikaya 'Sıfır Atık İstanbul Sektörel Buluşmalar' programına katıldı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Sıfır Atık İstanbul Sektörel Buluşmalar" programına katıldı. Otel ve marina işletmecileriyle bir araya gelen Vali Yerlikaya İstanbul'daki kamu binalarında sürdürülen sıfır atık projesiyle ilgili, "Şubat ayından Haziran ayının içerisine kadar İstanbul'da kamuda 12 bin 700 binada Sıfır Atıkla ilgili özverili bir çalışma gerçekleştirildi." dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programda "Sıfır Atık" projesiyle ilgili hazırlanmış tanıtım videosu izletildi. Ardından konuşma yapan Vali Yerlikaya, "Şubat ayından Haziran ayının içerisine kadar İstanbul'da kamuda 12 bin 700 binada sıfır atıkla ilgili özverili bir çalışma gerçekleştirildi. Valiliğimizde sıfır atık ile ilgili bütün yapılan hizmetlere, süreç yönetimini takip etsin, izlesin, değerlendirsin diye bir ofis kuruldu. O ofiste takdire şayan bir hizmet verdi. Arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Daha önce Şubatta yola çıkarken, tespit ettiğimiz 12 bin 700, ki bu Türkiye'deki sıfır atığa geçen kamu binalarının yaklaşık yüzde 60'ına teşkil ediyor. 5 ay gibi bir sürede biz bunu büyük bir sevinçle başardık. Nefsimizde başardığımız bu konuyu artık şehrimizde özel sektörümüze de önermek, tavsiye etmek, onlarla birlikte de bunu başarmak istediğimiz için bugün huzurlarınıza geldik." diye konuştu.

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEKANLARIN HEPSİNDE SIFIR ATIK İLE İLGİLİ BU PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Vali Yerlikaya, "Son 3 yıldan beri yabancı turist misafir etmekte rekor kırıyoruz. Grafiğimiz büyük bir ivme ile gururla yukarıya doğru gidiyor. 5 buçuk milyona yakın, son 5 yılın bir rekorundan bahsediyoruz. 2018 yılında 13 milyon 433 bin olan yabancı misafir sayımız, sizlerin büyük gayreti, heyecanı, vizyonu ile inşallah bu yıl 15 milyon rakamını aşacağımızı ümit ediyoruz. 5 yıl sonunda da 20-22 milyon bandına ulaşacağımıza inanıyoruz. Turizm elçilerimiz ile birlikte 1 Ekim itibariyle de şehrimizdeki tüm otellerimizde ve marinalarımızda bunu bitirmek istiyoruz. Özel sektörde şehrimizdeki tüm alışveriş merkezlerimizle de birlikte oturup bu hedefimizi paylaşacağız ve birlikte çalışıp o takvimde sıfır atığa geçiş sürecini tamamlamak istiyoruz. İnsanlarımızın ve misafirlerimizin toplu bir arada bulunduğu büyük ölçekli mekanların hepsinde adım adım sıfır atık ile ilgili biz bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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DHA