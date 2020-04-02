VALİ YERLİKAYA: SOSYAL YARDIMI, AİLELERİMİZE EVLERİNDE TESLİM EDECEĞİZ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, bin liralık sosyal yardımın PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından vatandaşların kendi evlerinde ödeneceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile duyurduğu; Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 nakit sosyal yardımı, yarın 10.00'dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok.#EvindeKalİstanbul" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA