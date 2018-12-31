Vali Yerlikaya Taksim’de yılbaşı tedbirlerini denetledi

Taksim'de yılbaşı önlemlerini denetleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Tek bir niyetimiz var. İstanbul'umuzda 2018 yılının son saatleri ve 2019 ilk saatleri yeni yılı huzur, sağlık, mutluluk üzere karşılamak" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Taksim'de yılbaşında önlemlerini denetledi. Görev başındaki polislerin yeni yılını kutlayan Vali Yerlikaya ve beraberindekiler ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un yeni yıla güven ortamında girebilmesi için 39 bin polisin görev yaptığına dikkat çeken Vali Yerlikaya, "4 bin jandarmamız da görev başında, 10 ayrı noktada sahil güvenlik ekiplerimiz görev başında. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden bin 500 zabıtamız görev başında. Hastanelerimizde tüm aciller görevleri başında. Tek bir niyetimiz var. İstanbul'umuzda 2018 yılının son saatleri ve 2019 ilk saatleri yeni yılı huzur, sağlık, mutluluk üzere karşılamak üzere valilik olarak tüm hazırlıklarımız yaptık. Mutlu yıllar diliyoruz aziz İstanbullulara. Yeni yıl bir önceki yıldan daha başarı mutlu ve kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından her zamankinden daha huzurlu bir ortam olmasını temenni ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce ise Türkiye genelinde 255 bin 804 personelin yılbaşı gecesi görev yaptığını vurgulayarak, "Sayın bakanımız bakan yardımcılarımız, bakanlığımız üst düzey görevlileri tüm Türkiye'ye dağılmış durumdalar. Sayın bakanımız Hakkari'de, bizler buradayız. Vatandaşımız huzur ve güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Bunun için buradayız. Bugün de hep beraber inşallah İstanbul'umuzda güzel bir yeni yıla gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya açıklamaların ardından gazetecilere çikolata ikram etti.

Kaynak: İHA