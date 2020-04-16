VALİ YERLİKAYA'DAN 112'YE 10 MİNİBÜS DESTEĞİ AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 112 acil komuta merkezine 10 minibüs teslim edildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 112 acil komuta merkezine 10 minibüs teslim edildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarımızın ulaşımında kullanılmak üzere @EnterpriseTR tarafından tahsis edilen 10 adet minibüsü teslim ettik. 112 Acil çalışanlarımıza desteği için Enterprise Türkiye yönetimine teşekkür ediyorum."
Görüntü Dökümü:
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-Vali Yerlikaya'nın paylaştığı video
Kaynak: DHA
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