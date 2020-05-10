Vali Yerlikaya’dan Anneler Günü mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü'nü yayınladığı bir video ile kutladı. Yerlikaya, "Size olan sevgimiz bir güne sığmaz. Bu güzel şehir de, bu güzel vatan da sizlerin eseridir. Evladını vatan toprağına emanet eden annelerimiz başta olmak üzere; tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Anneler Günü'nü yayınladığı bir video ile kutladı. Yerlikaya paylaştığı videoda tüm annelerin gününü en içten dilekleriyle kutladığını ifade ederek, "Sizler gözümüzün nuru, başımızın tacısınız. Şefkatin, merhametin, sabrın, fedakarlığın, karşılıksız sevginin en büyük timsali sizlersiniz. Dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren aramızda oluşan derin bağ, rahmetin en büyük, en latif tecellisidir. Bu, Allah'ın annenin kalbine koyduğu sevgidir işte. Biz, o sevgiye tutunur, o sevgiyle var oluruz. Nazımızı, kahrımızı, cefamızı, hiç yüksünmeden hep annelerimiz çeker. Canınızdan can katarak bin bir zahmet ve emekle büyüttüğünüz yavrularınız; gün gelir yuvadan uçar" dedi.

"Size olan sevgimiz bir güne sığmaz"

Tüm annelerin gününü kutladığını belirten Yerlikaya, "Bayramda seyranda, pencerelerin ardında; hasretle yolumuzu bekleyen yine sizlersiniz. Sevgili annelerimiz, size olan sevgimiz bir güne sığmaz. Şahdamarımızdasınız. Sizler yeryüzündeki meleklerimizsiniz. Bu güzel şehir de, bu güzel vatan da sizlerin eseridir. Güneş ışığını sizden alıyor, hayatın rengi de sizsiniz. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Evladını vatan toprağına emanet eden annelerimiz başta olmak üzere; beni büyüten annemin, çocuklarımın annesinin ve tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum. Baki aleme göçen annelerimizin yattığı yerler nur olsun. Sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Hayır dualarınızı esirgemeyin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA