VALİ YERLİKAYA'DAN "HAFTA SONU EVDEN ÇIKMA" ÇAĞRISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlara hafta sonu evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya "#HaftaSonuEvdenÇıkma" diyerek "İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'muz yarın 15.30'da Video Konferans yöntemiyle toplanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA