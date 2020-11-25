Vali Yerlikaya’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne özel paylaşımı!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu mesajında açıklayan Yerlikaya, tüm dünya için önem teşkil eden bugün ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.
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25 Kasım 2020 Çarşamba 11:12
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