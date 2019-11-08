Vali Yerlikaya'dan lösemili çocuklara duygusal mesaj

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla lösemili çocuklara bir mesaj gönderdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya da videodaki mesajında “Sevgi en iyi ilaç, sizleri seviyoruz. Her zaman yanınızdayız.” ifadelerini kullanarak maske taktı.

Lösemi hastalığına dikkat çekmek ve löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığı yönünde halkı bilinçlendirmek adına her yıl Lösemili Çocuklar Haftası kutlanıyor.