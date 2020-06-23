Vali Yerlikaya'dan şiddetli yağış ve fırtına açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki şiddetli yağış ver fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, 30 yaşlarında bir Suriyelinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ver fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada selde 30-32 yaşlarında bir Suriyelinin öldüğünü belirtti. Vali Yerlikaya, sağanak yağışlar nedeniyle sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun dedi.
Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:
İstanbul'da çok nadir gerçekleşen 2 sel olayı gerçekleşti. Bodrum katta yaşan vatandaşlarımızın evlerini su bastı.
Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. AFAD olarak buralarda ve diğer yerlerde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu sağanak yağışlardan sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun.
Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi.
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