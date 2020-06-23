Vali Yerlikaya'dan şiddetli yağış ve fırtına açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ver fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada selde 30-32 yaşlarında bir Suriyelinin öldüğünü belirtti. Vali Yerlikaya, sağanak yağışlar nedeniyle sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun dedi.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da çok nadir gerçekleşen 2 sel olayı gerçekleşti. Bodrum katta yaşan vatandaşlarımızın evlerini su bastı.

Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. AFAD olarak buralarda ve diğer yerlerde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu sağanak yağışlardan sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun.

Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi.