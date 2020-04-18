VALİ YERLİKAYA'DAN SOKAĞA ÇIKMA İHLALLERİ AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara uygulanan idari işlem ve para cezalarını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara uygulanan idari işlem ve para cezalarını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 119 idari işlem uygulanmış, 79.500 TL para cezası kesilmiştir"
Kaynak: DHA
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