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 Vali Yerlikaya'dan terhis olan askerler ile ilgili açıklama

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.

 Vali Yerlikaya'dan terhis olan askerler ile ilgili açıklama

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur.Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin;oturduğu ilden "Seyahat İzin Belgesiöalması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA




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