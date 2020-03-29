Vali Yerlikaya'dan ticari taksilere sınırlama açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul’da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından, İstanbul’da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plaka sınırlamasına gidileceğini belirten Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul’da da bu gece 00.00’dan yarın akşam 23.59’a kadar plakasının son rakamı tek olanlar, belirtilen saatten sonra rakamı çift olanlar trafiğe çıkabilecektir."









Kaynak: AA