Vali Yerlikaya'dan ticari taksilere sınırlama açıklaması
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul’da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından, İstanbul’da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında...
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul’da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından, İstanbul’da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plaka sınırlamasına gidileceğini belirten Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İstanbul’da da bu gece 00.00’dan yarın akşam 23.59’a kadar plakasının son rakamı tek olanlar, belirtilen saatten sonra rakamı çift olanlar trafiğe çıkabilecektir."
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT