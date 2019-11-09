Valide Sultan Gemisi konuklarını ağırlamaya devam ediyor

Her Perşembe unutulmaz bir Boğaz gezisi eşliğinde Sanat Tarihi derslerinin işlendiği Valide Sultan Gemisi bu hafta konuk olarak Çağrıbey Anadolu Lisesi ağırladı.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın selamlama konuşmasında öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yaptığı konuşmasında, “Ders illa ki dört duvar arasında olacak diye bir şart yoktur. Hele ki İstanbul’da Üsküdar’da değişik platformlarda, çok güzel manzaralara eşlik ederek ders işlemek mümkün. Mesela "Çamlıca Tepesi", "Üsküdar Sahili", ‘Nevmekân Sahil’de ders yapılabilir ama Boğaz’da suyun üzerinde böyle güzel bir okulda ders yapmak hiç şüphesiz ben de dahil hiçbirimizin hayali değildi. Boğaz’da muhteşem bir tablo eşliğinde uzman rehberimiz sizlere tarihi mekânları ve olayları bir ders gibi anlatacak. İnşallah sizler için de unutulmaz bir Boğaz gezisi olur.” diyerek ders zilini çaldı.

Çay, simit ve kaşar peyniri ikramlarıyla kahvaltı eşliğinde başlayan derste verilen teneffüs ile öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi.