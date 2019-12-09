Valide Sultan konuklarını ağırlamaya devam ediyor

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Makedonya Tetova’dan öğretmen ve öğrencilerden oluşan misafir grubun katılım gösterdiği Sanat Tarihi dersi programı, uzman rehberliğinde Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleşti.

Başkan Hilmi Türkmen, "Sevgili öğrenciler her Perşembe Valide Sultan Gemisi'nde farklı bir okulu ağırlayarak Boğaz'ın eşsiz tarihine yolculuk yapıyoruz. Dünyada benzeri olmayan Valide Sultan Gemisi yüzen bir okul ve sınıf konumundadır. Gemimiz sizlere Boğaz’ın tarihini yerinde görerek öğrenme fırsatı sunuyor. Ayrıca gemimizde sonbahar aylarında eski bir Osmanlı geleneğini canlandırdık. Boğaziçi Mehtapları konseri ile mehtaba karşı fasıllar dinledik. 2 yılı aşkın süredir hizmette olan gemimiz ile 1 milyon 351 bin kişi Boğaz turu yaptı. Eminim ki sizler de bugün burada unutamayacağınız güzel bir gün yaşayacaksınız " şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen'in ders zilini çalması ile uzman rehber, Boğaz'ın eşsiz tarihini öğrencilere aktardı.

Çay ve simit ikramıyla Boğaz turu yapan öğrenciler verilen teneffüste bol bol fotoğraf çektirdi.