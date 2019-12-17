Valide Sultan'nın geçen haftaki konukları Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi oldu

Uzman rehber eşliğinde öğrencilere Sanat Tarihi derslerinin verildiği Valide Sultan Gemisi, geçen hafta perşembe günü Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Gelenekselleşen Boğaz turuna Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağladı.

Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer konuşmasında "Sevgili gençler her Perşembe Valide Sultan Gemisi’nde farklı bir okulu ağırlayarak Boğaz turu yapıyoruz. Bu hafta da sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Uzman rehberimiz sizlere adeta yüzen kültür merkezi konumunda olan gemimizde Boğaz’ın tarihi yapılarını anlatacak. Gemimiz yaklaşık 2 yılı aşkın süredir hizmettedir. İnşallah sizlerin de unutamayacağı bir gün olur. Sizleri çok seviyoruz." diyerek ders zilini çaldı.

Çay simit ikramı ile kahvaltı eden lise öğrencileri verilen teneffüste Boğaz manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.