Vali’den Başkan Yanmaz’a hayırlı olsun ziyareti

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz'a iade-i ziyarette bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde göreve gelen Başkan Okan Yanmaz ilk olarak Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret etmişti. Bir takım etkinlik için Akçakoca'ya giden Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkan Okan Yanmaz'a iadeyi ziyarette bulundu. Vali Dağlı Yanmaz'a görevinde başarılar dilerken, Yanmaz'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA