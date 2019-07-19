Validen halk günü

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" toplantılarını sürdürdü.

Meclis salonunda vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, 63 vatandaşın sorun, sıkıntı, şikâyet ve taleplerini dinledi. Vali Seddar Yavuz, iletilen sorunların çözümü noktasında hem notlar aldı, hem de ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatı verdi.

Vali Yavuz, vatandaşlara hitaben "Malumlarınız olduğu üzere bu uygulamalar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları ile gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız özellikle vatandaşlarımızın dinlenmesini, sorunlarının çözümlenmesini çok önemsiyor. Biz de onun ildeki temsilcisi sıfatıyla sizin karşınızdayız. Elimizden gelen her ne varsa kıymetli çalışma arkadaşlarımızla beraber yapmaya çalışacağız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA