Valilik 3 kişinin katıldığı yarışı yenileyeceğini duyurdu

Karabük'ün kuruluş yıldönümü kapsamında bugün gerçekleşen ve sadece 3 yarışmacının katıldığı yarışı, Valilik yeniden yapılacağını duyurdu.

3 Nisan Demir Çelik fabrikalarının temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 82. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Yenişehir Çamlık Koşu Parkuru'nda düzenlenen 3 bin metre atletizm yarışmasına sadece üç yarışmacı katıldığı yönünde ulusal ve yerel basında haberlerin yer alması sonucu Valilik yarışı iptal ederek yenileyeceklerini duyurdu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 öğrencinin yarıştığı yarışta katılımın olmamasının nedeninin ise, Döküman Yönetim Sistemi'nden kaynaklanan problem sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce işleme alınamamış ve dolayısıyla okullara duyurusu gerçekleştirilemediğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklama da ayrıca, "Valimiz Fuat Gürel'in talimatları doğrultusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu atletizm etkinliği 02 Nisan 2019 Salı günü saat 14.00'de tüm okullarımızdan öğrencilerimizin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA