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  3. Valilik açıkladı! Adıyaman'da 61 ev karantinaya alındı

Valilik açıkladı! Adıyaman'da 61 ev karantinaya alındı

İl genelinde vaka sayılarının hızlı artışından dolayı Adıyaman Valiliği, mahallelerde bulunan 61 evin karantinaya alındığının bilgisini verdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla mahallelerde geniş önlemler alınarak vatandaşların koronavirüse karşı mücadele etmeleri sağlandı.

Valilik açıkladı! Adıyaman'da 61 ev karantinaya alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Adıyaman Valiliği, il genelindeki farklı mahallelerdeki 61 evin karantina sürecine girdiğini duyurdu.

Kentte artan pozitif vakalar neticesinde Adıyaman'da, 61 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

61 EV KARANTİNADA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Buna göre, farklı mahallelerdeki 61 ev karantinaya alındı.

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