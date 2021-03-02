Valilik açıkladı! Ankara'da mesai saatlerinde düzenleme

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede gelinen son aşamada Cumhurbaşkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığı'nın Genelgeleri doğrultusunda, 3 Mart Çarşamba gününden itibaren Ankara'da mesai saatlerinin yayımlanan tablodaki gibi uygulanacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada Ankara'da kurumlarda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin süreceği belirtilirken, Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu ifade edildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada alınan karara ilişkin kurumların mesai saatlerinin 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde 4 farklı şekilde uygulanacağı belirtildi.

Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şu şekildedir: