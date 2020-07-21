Valilik açıkladı! Bir ilimizde 191 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında 191 evin karantinaya alındığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

191 EV KARANTİNAYA ALINDI

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 8, Bozova'da 1, Ceylanpınar'da 6, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 78, Hilvan'da 9, Karaköprü'de 44, Siverek'te 7, Suruç ve Viranşehir'de 9'ar olmak üzere 191 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 107 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN DÜN YAPILAN 'KARANTİNA' AÇIKLAMASI

Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 102 evin karantinaya alındığı belirtilmişti.

Şanlıurfa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı belirtilmiş, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alınmıştı

Bu kapsamda Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 11, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 46, Siverek'te 1, Suruç ve Viranşehir'de 5'er olmak üzere 102 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Diğer yandan, kentteki 78 evde karantina süresi sona erdi.

Bir ilimizde 102 ev karantinaya alındı