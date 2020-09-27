Valilik açıkladı! Eksik veya yanlış bilgi verenlere ceza yazılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tedbirler kapsamında temaslı olan vatandaşlara ilişkin filyasyon çalışmaları sürerken, Aydın İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından önemli bir karar daha alındı.

Alınan karara göre koronavirüs tanısı ile hastaneye kaldırılan vatandaşların temaslı olduğu kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya yanlış bilgi vermesi durumunda, bu kişilere cezai işlem uygulanacak.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Koronavvirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Corona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara ve bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi gereğince işlem yapılacaktır”