Valilik açıkladı! O ilimizde 15 günlük 'koronavirüs' yasağı

Denizli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında şehirde her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma ve protesto eylemlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Denizli Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Deniz Valiliği'nin açıklamasında, koronavirüs salgınının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal hareketliliğin ve vatandaşlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı.

15 GÜN SÜREYLE YASAK GETİRİLDİ

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda uygun görülenler hariç olmak üzere ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, konvoy oluşturma, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma ve bunun gibi eylem ve etkinlikler 28 Temmuz itibarıyla 15 gün süreyle yasaklanmıştır."