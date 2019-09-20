Valilik açıkladı! Pendik'teki orman yangını kundakçısı terör şüphelisi...

İstanbul, Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle görüntülerdeki 1 kişi gözaltına alındı. Valilik'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu kundakçının terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Çalışma kapsamında, operasyon düzenleyen ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan zanlının terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK'dan emniyette kayıtları olduğu belirlendi.

Tespit üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, 1 kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

Ayrıntılar geliyor...