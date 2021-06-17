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  3. Valilik açıkladı! PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilik açıkladı! PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik açıkladı! PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer Çukurca-Çığılı-Düztaş-1 Operasyonu" başlatıldı.

16 Haziran Çarşamba günü ilçe kırsalında yapılan aramada kalaşnikof ve bu silaha ait 44 şarjör, tabanca ve 2 tabanca şarjörü, 7,65 milimetrelik 10 fişek, 2 savunma tipi el bombası, 14,5 milimetrelik 253 doçka mühimmatı, farklı çaplarda 327 uçaksavar mühimmatı ve 8 havan mühimmatı bulundu.

Bölgedeki operasyon devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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