Valilik açıkladı! Toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Kırıkkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından açıklamada bulunuldu.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle şehirde toplu asker uğurlamalarının yasaklandığı belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada evlatlarını asker ocağına gönderen aileler ve arkadaşlarını vatani görevine uğurlayan gençlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında toplu asker uğurlamasının yapılmayacağı belirtildi.

Kırıkkale Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler, COVİD-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak.

Lütfen kurallara uyalım"

Kırıkkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 858’e yükseldi. Bugün toplam 62 bin 219 test yapılırken, bin 211 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 241 bin 997 oldu. Bugün iyileşen bin 211 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 224 bin 970’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, toplam ağır hasta sayısının ise 603 olduğu açıklandı.

10 Ağustos corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye ?