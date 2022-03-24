Valilikler duyurdu! Öğrenciler için eğlence vakti: 7 ilde okullar tatil edildi

İlkbaharın gelişiyle hava sıcaklıklarının artması beklenirken Mart ayında soğuk ve yağışlı havalar etkisini devam ettirdi. Özellikle bazı bölgelerde yağmur etkili olurken bazı bölgelerde ise kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu nedenle kar yağışlarının etkili olduğu illerde, valiliklerden yapılan açıklamalarla okullar tatil edildi.

7 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valiliklerin yaptıkları duyuruya göre okulların tatil edildiği iller şöyle:

-Muş

- Ağrı

-Bitlis

-Ardahan

-Erzurum

-Kars

-Gümüşhane

Kar, tatilleri beraberinde getirdi! Valiliklerden peş peşe açıklama geldi! Öğrenciler sevinçten dört köşe! İşte, 17 Mart 2022 kar tatili olan iller!

Ardahan okullar tatil mi 21 Mart 2022? Ardahan Pazartesi günü kar tatili var mı?