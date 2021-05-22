Valilik duyurdu! Diyarbakır Havalimanı pist onarımı için uçuşa kapatılacak

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada,8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı/Diyarbakır Havalimanı ana pistinin artan sivil ve askerî uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacağı bildirildi.

30 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamanın devamında Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma bakanlığı ile gereken koordinasyon sağlandığı kaydedilerek söz konusu onarımın 30 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

UÇUŞLAR, BATMAN VE MARDİN'E YÖNLENDİRİLECEK

Vatandaşların mağduriyet yaşaması için sivil uçuşların çevre havalimanları olan Batman ve Mardin Havalimanlarına yönlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan unsurlarımız da görevlerin aksamaması için 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren farklı meydanlara intikal ederek görevlerine devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."