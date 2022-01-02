Valilik duyurdu: Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Son dakika haberi... Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde tüm okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır”

Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 il için sarı kodlu uyarı!

METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan bugün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.01.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize, Artvin’in kuzeyi, Trabzon’un batısı ile Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"