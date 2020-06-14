Valilik duyurdu! İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine yer verildi.

İstanbul'da dün gece saatlerinden sonra başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu sabahtan itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıkları şöyle sıralandı:

"14 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 26 derece.

15 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 27 derece.

16 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 29 derece.

17 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 28 derece.

18 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 28 derece."

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama:

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, bugün (14 Haziran) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.https://t.co/chjaokDRms pic.twitter.com/DIaDbsHXuj — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 14, 2020

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, 14 Haziran Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da 13 Haziran Cumartesi günü gece saatlerinden sonra başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, 14 Haziran Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıkları:

14 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 26 derece.

15 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 27 derece.

16 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 29 derece.

17 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 28 derece.

18 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 28 derece.

14 Haziran Meteo Uyarı Kodu: Sarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

15 Haziran Meteo Uyarı Kodu: Yeşil

Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.