Valilik duyurdu: Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

Terör örgütlerine yardımcı olan ve destek çıkan belli bir kesimin operasyonları bahane ederek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin gerçekleştirilebileceği ön görüldü. Bu tür etkinliklerin provoke edilerek, şiddet görüntülerinin ortaya çıkabileceği ve propagandaya dönüşebileceği olaylar gerçekleşebileceğine dikkat çeken açıklamada, şehrin kalabalık yerleri hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni, can ve mal kaybına yol açılabilecek olaylar yaşanabileceğine de dikkat çekildi. Bu nedenle şehirde 15 gün toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Yasa dışı örgütlerin ve terör sempatizanlarının, kamu düzenini bozma ihtimaline karşı her türlü önlemin alındığını ve alınacağının altı çizilen açıklamada;

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 15 Ağustos saat 00.01'den 29 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.