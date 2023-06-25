Valilik duyurdu: O illerde 4 ay boyunca yasak olacak! Bunu yapanlara dev ceza

Valilik tarafından çok önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda il sınırları içinde yasak başlayacağı bildirildi.

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Valilik duyurdu: O illerde 4 ay boyunca yasak olacak! Bunu yapanlara dev ceza

İstanbul Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 4 aylık bir yasak kararı aldı. Bu karara göre, il sınırları içindeki ormanlık alanlara 24 Haziran-15 Ekim 2023 tarihleri arasında girişler tamamen yasaklanacak. Yasak, piknik ve mesire alanları dışında kalan bölgeleri kapsayacak. Valilik, önemli bir duyuru yaparak yasağın yarından itibaren geçerli olacağını duyurdu. Yasak kararının detayları, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alındığı ve 4 ay boyunca uygulanacağı şeklinde belirtildi. İşte detaylar...

orman yangını

ORMAN YARGINLARINI ÖNLEMEK İÇİN YASAK KARARI

İstanbul Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla önemli bir karar aldı ve yeni bir yasak başlattı. Valilik tarafından yapılan duyuruda, ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. Bu karar, hava sıcaklıklarındaki artışlar, yoğun insan ve araç hareketliliği, kusurlu davranışlar ve kasten yapılan eylemler sonucu orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirmesiyle alındı. İşte ayrıntılar...

orman yangını

Yasak kararı, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca alındı. İstanbul Valiliği, belirli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık bölgelerde mangal yapma, ateş yakma, nargile kullanma gibi faaliyetlerin kesinlikle yasaklandığını duyurdu. Ancak piknik, spor, yürüyüş gibi aktivitelerin belirli alanlarda serbest olacağı belirtildi.

Kararın yanı sıra, orman alanlarıyla ilişkili köyler, tesisler, enerji nakil hatları ve çöp toplama alanları için de tedbirler alınması gerektiği vurgulandı. Köylerdeki ağaç ve bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu, tesislerin ve sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı önlem alması gerektiği ifade edildi. Ayrıca belediyelerin, çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturarak iş makinelerini hazır bulundurması gerektiği belirtildi.

Yasağa uymak isteyen vatandaşlar için sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek için ilgili güvenlik birimlerine bildirimde bulunmaları ve izin almaları gerektiği ifade edildi. Denetim ekiplerinin etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacağı, yangın durumunda ise tüm kamu ve özel sektör imkânlarının kullanılarak etkili müdahale sağlanacağı belirtildi.

Bu kararın İstanbul il sınırları içindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanacağı ve karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı da duyuruldu. Kararın yürütülmesi ise İstanbul Valiliği tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

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