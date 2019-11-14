Valilik, Pendik ve Tuzla'daki vatandaşları uyardı

İstanbul Valiliği, TEİAŞ'ın yapımını tamamladığı Kartal GIS TM - İçmeler TM II yeraltı güç kablosuna yüksek gerilim uygulanacağını açıkladı. Bu doğrultuda yüksek gerilim kablosunun geçtiği adreslerde, herhangi bir nedenle kazı yapılması ve kabloya temas edilmesi yasaklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TEİAŞ 4. Bölge Tesis ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan 154 kV, 1600 mm², XLPE Kartal GIS TM - İçmeler TM II yeraltı güç kablosuna 14.11.2019 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren yüksek gerilim uygulanacaktır.

Yüksek gerilim kablosunun geçtiği aşağıdaki adreslerde, herhangi bir nedenle kazı yapılması, kabloya temas edilmesi yasak olup, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir.

PENDİK İLÇESİ:

Beyefendi Sk., İlkadım Sk., Akay Sk., Erenler Cad., Gönenli Mehmet Efendi Cad., Tevfik İleri Cad., D-100 Yanyolu, Selvi Cad., Aydınlı Yolu Cad., Ekol Sk., İbni Sina Cad., Işık Sk., Kafkasya Sk., Necip Fazıl Cad., Kanuni Sultan Süleyman Cad., Sahil Bulvarı, Tersane Kavşağı, Bağdat Cad., D-100 Yanyolu, Adap Sk., Uygar Sk., Hafızlar Sk., Gölet Sk., Necmettin Erbakan Caddesi

Necmettin Erbakan, Balkan Sk., Bilgili Sk., Marmara Cad., Batu Sk., Yeşil Dere Cad., Fedakar Sk., Tuzla Sanayi Bölgesi."