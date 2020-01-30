Valilik uyardı, Ordu’da şiddetli kar bekleniyor

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğine dikkat çekilerek, "Kuzey ilçelerimiz başta olmak üzere yoğun kar yağışı beklenmektedir. Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alınan verilere göre ise, kent merkezinde yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği, maksimum rüzgarın ise saatte 53 kilometre hıza kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA