Valilik uyarmıştı! Ankara sağanak yağışa teslim oldu, CHP'li belediye sınıfta kaldı! Ağaçlar devrildi, yollar su altında kaldı Başkent Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle şehrin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yetkililer teyakkuza geçerken son durum hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı," Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şuana kadar m2’ye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı." dedi.

1 8 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Ankara'da başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili olmayı sürdürüyor.