Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bıçakla yaralama olayı ile ilgili Gaziantep valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bıçakla yaralama olayı ile ilgili Gaziantep valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, saldırının kişisel husumetten kaynaklandığı belirtilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı ise şüpheli Ö.F. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı işlemi uygulandığını açıkladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şüpheli Ö.F. ve hastane temizlik görevlisi M.Y. arasında kişisel husumet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Y. şüpheli Ö.F. tarafından sol kol ve karın bölgesinden bıçakla yaralanmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli Ö.F. suç aleti ile birlikte emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmış, yaralanan M.Y. ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

"Şüpheli Ö.F. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı işlemi uygulanmıştır"

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Hastane temizlik görevlisi M.Y. arasında kişisel husumet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Y. şüpheli Ö.F. tarafından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız adli soruşturma başlatılmış olup Şüpheli Ö.F. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma işlemi titizlikle devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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