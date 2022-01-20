Valilikler peş peşe açıkladı: Okullar tatil edildi! İşte 21 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle peş peşe tatil haberleri geliyor. Birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İşte bugün kar tatili kararı çıkan illerin listesi...

VAN

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ADIYAMAN

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

RİZE

Valilikten yapılan yazılı açıklamada resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı belirtildi.

ELAZIĞ

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

ARTVİN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.

Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, eğitim öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki günüdür yoğun kar yağışı yaşandığı anımsatıldı.

Ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı merkez ve tüm ilçelerde resmi, özel örgün yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş, gündüz bakımevlerinde eğitime 21 Ocak Cuma ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının sürmesine bağlı olarak kara yolları ve mahalle yollarında tipi ve buzlanma nedeniyle sorunlar yaşanması, öğrencilerin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla 21 Ocak Cuma günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin yarın tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacaklardır."

ŞANLIURFA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşacak sis, don ve buzlanmaya bağlı gelişecek olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, eğitim öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MARDİN

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle okulların 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.